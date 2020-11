We halen 17 tot 18 graden, pas in de namiddag wordt het geleidelijk koeler. Er valt geregeld wat regen of een bui en er staat veel wind met uitschieters tot 80 km. per uur aan de kust.

Vanavond en vannacht is er kans op een enkele bui bij minima rond ongeveer 8 à 9 graden. Er blijft redelijk wat wind staan uit het zuidwesten.

Morgen trekt er in de loop van de dag nog een front door met tijdelijk een periode van regen of buien. Het is daarbij 12 tot 13 graden.