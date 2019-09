Tot 20 graden

Net als gisteren, is ook vandaag een droge dag. Er zijn opnieuw uitgebreide zonnige perioden en daarbij kunnen we vanmiddag zelfs tot een 20 graden halen. De bewolking neemt wel gaandeweg toe met tegen de avond kans op wat gedruppel.

Vanavond en vannacht is het dan bewolkt met af en toe een drupje regen, maar het is allemaal erg weinig. Onder de wolken blijft het vrij zacht met minima rond 10-12 graden en een zuidelijke wind.

Ook morgen overdag is het eerst nog bewolkt met een drup regen, later tijdelijk opklaringen. Uiteindelijk kan er dan in de middag weer wat lichte regen vallen.

In de tweede helft van de week wordt het zonnig en zachter. Op donderdag zijn er wel nog vrij veel wolken omdat dan nog een zwakke storing doortrekt, maar vrijdag zit de zon op de eerste rij, al zijn er ook dan van tijd tot tijd ook wel eens wolken. De maxima gaan omhoog en zoeken nazomerse waarden op die gemakkelijk vooraan de 20 graden uitkomen.