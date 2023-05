Temperaturen in stijgende lijn

Vandaag is opnieuw een droge zonnige dag bij maxima rond een graad of 17, aan zee is dat maar 14.

Vanavond en vannacht wordt het licht tot gedeeltelijk bewolkt met voornamelijk middelhoge en hoge wolkenvelden. De minima liggen op zo’n 8 graden.

Morgen halen we 19 graden, ook dan is het zonnig en droog, en zondag zou dan eindelijk die 20 er moeten staan. Let wel: aan zee is het telkens een aantal graden koeler met een uitgesproken noordelijke wind.

Maandag lijkt een nog warmere dag te kunnen worden met maxima die dan zelfs 24 graden kunnen halen. Tegelijk neemt ook de kans op een bui toe.

Vanaf dinsdag nemen de maxima wat gas terug. Die dag halen we nog 17 graden. Ook dan is het behoorlijk zonnig en droog.