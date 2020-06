Temperaturen in stijgende lijn

Tijdelijk kunnen zich landinwaarts wat stapelwolken vormen, aan zee is het zonnig. Daar halen we 21 graden. De wind waait overal zwak tot matig uit het noordwesten.

Vanavond koelt het erg langzaam af. Tegen de ochtend kan het wat nevelig worden.

Morgen zitten we al vlot aan 25 graden en woensdag gaan we daar zelfs boven. De maxima kunnen dan zelfs in de buurt van de 30 graden uitkomen met veel zon.

