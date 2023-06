Temperaturen blijven stijgen, zondag kans op regen

Het blijft verder zomeren in onze provincie met vandaag temperaturen rond 26 à 27 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er enkele stapelwolken opduiken en ook de wind laat zich meer voelen dan de afgelopen dagen.

Vanavond volgt opnieuw een zomerse avond, gevolgd door een rustige en zachte nacht met minima rond 13 graden. In steden blijft de temperatuur zelfs rond de 17 à 18 graden hangen.

Nog warmer in het weekend

In het weekend stijgt het kwik nog enkele graden. Zowel zaterdag als zondag kunnen we zelfs weer richting de 30 graden gaan, met veel zon en weinig wolken. Toch is er morgen later op de dag wel kans op een enkele regen- of onweersbui.

Zondag neemt de bewolking echter toe en daarmee ook de kans op regen- of onweersbuien. Tegen de late middag en avond kan een felle onweerszone vanuit Frankrijk onze provincie binnenlopen.