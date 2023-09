Strandweer fleurt weekend op

De nazomerse temperaturen zetten zich dit weekend door. In het binnenland liggen de maxima zaterdag rond 30 graden en aan de kust warmt het tot 28 graden op. De zon draait op volle toeren en er waait een matige wind.

Zaterdagochtend is er kans op nevel en mist maar die verdwijnen snel voor een blauwe hemel en zon. Aan zee passeren er wel enkele hoge sluierwolken en landinwaarts kunnen er een paar wolkjes opduiken. Er staat een zwakke wind die aan de kust uit het zuidoosten en in het binnenland uit het zuiden komt. Een lichte zeebries vormt zich zaterdagnamiddag.

Zondag

In de avond loopt de warmte nog lang uit en daalt het kwik tegen de ochtend tot 15 graden diep in de provincie en 16 graden in de kuststreek. Opnieuw kan er nevel ontstaan. Zondag mag de kust zich weer opmaken voor 28 graden en belooft het elders mogelijk de warmste dag uit de hete reeks te worden. Het kwik kan dan stijgen tot vooraan de 30 graden.

Volgende week

Maandag koelt het af, maar bereiken de temperaturen toch nog 27 graden. In de avond komt er eventueel een regen- of onweersbui voorbij. Dinsdag wordt wisselvallig en heeft mogelijk een bui in huis. De thermometer geeft dan maar 23 graden aan maar de dag erna zou dat cijfer opnieuw de hoogte ingaan.