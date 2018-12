Stevige paraplu is nodig

Vandaag krijgen we eerst veel regen en wind te verwerken. Het wordt wel erg zacht met maxima die kunnen oplopen tot maar liefst 14 graden. In de loop van de dag wordt het droog en komen er opklaringen.

Vanavond is het tijdelijk droog, maar in de nacht trekt een volgende buienlijn door met opnieuw een aantal stevige buien, zelfs met kans op een donderslag of wat hagel. Minima daarbij rond tien graden en nog steeds veel wind.

Morgen krijgen we veelal droge perioden met kans op een enkele verspreide bui. De maxima halen 11-12 graden bij een stevige zuidwestelijke wind.

Ook zondag blijft het zacht. Het is dan bewolkt tot betrokken met in de loop van de dag weer meer regen, zeker naar de avond toe. We halen 12 tot 13 graden.

Maandag wordt voorlopig de laatste erg zachte dag met nog een sprintje naar een 13-tal graden en de hele dag veel wolken met perioden van regen. Vanaf dinsdag wordt het droger, rustiger, maar ook minder zacht.