Steeds meer wolken, tot 7 graden

Vandaag komen er na een koude nacht snel veel wolken opzetten. Het raakt zwaar bewolkt tot betrokken en het gaat harder waaien. We halen 7 graden. Het blijft wel droog.

Vanavond komen er tijdelijk opklaringen, maar in de nacht worden die weer gevuld met nevel, mist en lage wolken. De minima dalen tegen de ochtend naar -1 zodat het lokaal glad kan worden door aanvriezende mist.

Morgen krijgen we veel wolken, en soms wat opklaringen en maxima tot 8 graden. Er staat dan een matige westelijke wind.

Ook in het weekend overheersen de wolken. Het is op beide dagen droog bij een zwakke noordwestelijke wind en maxima tot 9 graden. De kans op brede opklaringen is het grootst op zondag.