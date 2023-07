Start van de week met veel wolken

Vandaag trekt een zwakke storing door onze provincie. Daardoor krijgen we meer wolken te zien en is er kans op een bui. De maxima schommelen rond 20 graden bij een stevige zuidwesten wind.

Vanavond vallen er tijdelijk een aantal buien. Later in de avond en in de nacht wordt het dan opnieuw droog met wolken en opklaringen. Het kwik haalt minima rond 14 graden.

Wolken blijven hangen, weekend wordt tropisch

Ook morgen en woensdag krijgen we een gelijkaardig beeld. Er trekken opnieuw storingen door onze regio met veel wolken en periodes van regen. De temperaturen blijven hangen rond 20 graden. Donderdag draait de wind naar het zuiden en wordt het warmer. Het wordt dan maximaal 24 graden. Vrijdag en in het weekend klimmen die temperaturen nog verder om hoog en wordt het tropisch warm.