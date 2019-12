Slecht weer vandaag

Een depressie over het noorden van de Noordzee veroorzaakt een snelle zuidwestelijke stroming naar West- Europa. Een regenzone trekt vandaag over ons land en wordt gevolgd door zachte onstabiele maritieme lucht. Het is regenachtig en winderig, zegt het KMI.

Het wordt gevoelig zachter met maxima tussen 2 en 11 graden. We krijgen een toenemende zuiden- tot zuidwestenwind met rukwinden tot 60 à 70 km/u. Zaterdag wordt het tijdelijk rustiger. Het is wisselend tot meestal zwaarbewolkt met in het oosten meer wolkenvelden. Daar kan lokaal ook een buitje vallen. Het wordt vrij zacht met maxima tussen 5 en 10 graden. De wind is matig uit zuidwest tot west. Zondag trekt een nieuwe regenzone van west naar oost door ons land. In de namiddag en avond volgen er buien. De temperaturen stijgen naar waarden tussen 6 en 12 graden bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten.

Dat wisselvallige weer nemen we mee naar volgende week. Het is de hele week erg wisselvallig met perioden van regen en wind. Af en toe is er al eens een beter moment.