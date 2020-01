Rustig, grijs en droog

Het is een rustige dinsdag met wolken, maar amper wind. Het blijft droog, bij temperaturen rond 4 tot 6 graden. De mist trekt maar langzaam op.

Vanavond en vannacht nemen mist, nevel en lage wolken alles weer snel over. Het kwik daalt tot net boven het vriespunt met minima van 1 tot 2 graden. Enkel landinwaarts kan het aan de grond lichtjes vriezen.

Morgen blijft nog grotendeels droog, al kan er later op de dag wat lichte regen of motregen vallen. Het is dan zes graden, de wind draait naar het noordwesten.

Donderdag meer opklaringen bij een zwakke wind, en 6 tot 7 graden. Vrijdag een mix van wolken en enkele opklaringen. De wind trekt geleidelijk aan.

Bekijk ook

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.