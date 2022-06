Regenzone sluipt over provincie

Vandaag loopt de dag de kans op een regen- of onweersbui wel weer op. Er komen later vandaag ook perioden met (intense) regen voor. Het wordt dan al snel weer minder warm met maxima rond een 20 graden.

De hele dag door zijn er dan veel wolken met buien. Tijdens die perioden met regen zakt het kwik zelfs terug naar een 14 tot 16 graden. Vanavond is het weer droog geworden en ook de nacht verloopt droog bij minima rond een graad of 12.

Vanaf morgen krijgen we voor langere tijd een noordwestelijke stroming met maxima rond of vooraan de 20 graden. Het is daarbij vrij zonnig met soms wat wolken en een kleine kans op een heel enkel buitje.

In het weekend warmt het echter tijdelijk weer op, tot rond 23 graden op zaterdag en zelfs tot rond 25 graden op zondag.