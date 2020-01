Regenzone in aantocht

Vandaag krijgen we eerst een droge periode, maar in de late namiddag volgt nieuwe regen en felle buien. Het wordt een tiental graden bij een fel aantrekkende zuidwestelijke wind.

Vanavond en vannacht vallen er dan ook geregeld nog enkele buien. Dat kunnen felle buien zijn, zelfs met kans op wat hagel of een donderklap. Minima daarbij rond ongeveer 5 tot 6 graden. Ook morgen en de dagen erna blijft het zeer wisselvallig en onstuimig met perioden van regen en wind en erg zachte maxima. Morgen zitten die rond 8 graden. De buien nemen daarbij wel in aantal af en uiteindelijk wordt het droog.

Woensdag lijkt de betere dag van de week te kunnen worden. Het is eerst droog, maar later neemt de kans op wat neerslag weer toe. We halen ook dan zo’n 8 graden. Donderdag en vrijdag kan het weer erg wisselvallig worden.