Regenbuien en opklaringen wisselen elkaar af

We zitten nog steeds in een noordelijke stroming met daarin enerzijds brede opklaringen, maar anderzijds ook wolkenvelden. Er kan nog de hele dag door een lokale bui vallen bij maxima van 18 graden.

Ook vanavond kan er nog een enkele bui opduiken. In de nacht is het droog en klaar het flink op. Het koelt dan wel fors af met tegen de ochtend nog maar 5 tot 8 graden.

Morgen

Morgen is het eerst vrij zonnig, later neemt de bewolking weer toe. In de loop van de dag kan er mogelijk wat lichte regen of wat gedruppel zijn. Veel zal het niet zijn. Maxima morgen ook maar rond 18 graden.

Dinsdag

Dinsdag is wel een droge dag. Er zijn dan flinke opklaringen en dan kunnen we zelfs tot een 20 graden halen. De bewolking neemt wel gaandeweg toe met tegen de avond kans op wat gedruppel.

Woensdag

In de nacht naar woensdag en woensdag overdag trekt een zwakke storing door met veel wolken en wat lichte regen. In de tweede helft van de week wordt het zonniger en zachter.