Regenachtige dag met zachte temperaturen

Vooral aan zee kan in de noordwestelijke helft van de provincie veel en overvloedige regen vallen. Lokaal zijn enkele tientallen liters water per vierkante meter mogelijk.

Vanavond en vannacht is het dan droger. Vooral aan de kust blijven felle buien mogelijk, waarbij een donderklap niet is uitgesloten. De minima zitten daarbij rond een 11-tal graden en het blijft vrij stevig waaien uit het zuidwesten.

Verder deze week

Ook morgen is het aanhoudend zeer zacht met maxima van 15 graden en meer. Droge perioden overheersen dan weer. Een enkele bui blijft wel mogelijk. De zuidwestelijke wind blijft daarbij aanwezig.

Dinsdag wordt ook overwegend droog. Het wordt dan nog zachter met maxima van 15 tot 16 graden.

De rest van de week krijgen we dan ongeveer hetzelfde weerbeeld: een erg zachte zuidwestelijke stroming met maxima telkens rond 15 graden of meer. Kortom mogen we ons verwachten aan overwegend droog weer met een mix van wolken en opklaringen.