Regenachtige dag met soms wat zon

Na een grijze start krijgen we vandaag af en toe de zon te zien.

Toch waren er ook geregeld buien. Er stond flink wat wind bij 12 graden.Vanavond vallen eerst nog buien. Daarna is het tijdelijk droog. Na middernacht krijgen we opnieuw regen en wind te verwerken. Minima rond zeven graden.

Morgen eerst nog regenachtig. Daarna krijgen we een erg wisselvallige dag met buien en daar kan ook hagel en onweer bij zijn. Het blijft hard waaien, met windstoten tot 90 per uur. Het is morgen 10 graden.

Maandag opnieuw buien met hagel en onweer, na de middag komt er zon. 9 graden dan. Ook dinsdag en woensdag regen en wind.