Vandaag krijgen we een regenachtige dag met veel bewolking.

De maxima schommelen rond 7 à 8 graden. De noordwestelijke wind waait wel wat minder uitgesproken dan de voorbije dagen.

Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking hangen, maar het is dan overwegend droog. Er komt wel weer meer wind te staan uit het noordwesten.

Morgen is het eerder droog, al is een bui niet uitgesloten. Zeker later op de dag wordt die kans weer wat groter.