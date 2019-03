Regen en wind bepalen de dag

Vandaag is een bewolkte en grijze dag met perioden van regen.

Een eerste storing trekt in de ochtend door met opnieuw perioden van regen en wind en temperaturen die naar 12 à 13 graden oplopen. In de late middag volgt een tweede storing met opnieuw regen. Het waait stevig uit het zuidwesten met uitschieters tot een 60 km per uur.

Vanavond komt er opnieuw regen opzetten. Een storing trekt in de nacht door onze regio. Vooral na middernacht kan het daarbij fel regenen. Minima rond 8-9 graden.

Morgen regent het eerst nog fel met flink wat wind, later krijgen we dan nog een reeks buien. Die kunnen fel zijn, zelfs met hagel en onweer. Het blijft vrij zacht met 10-11 graden.