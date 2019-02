Regen en felle wind

Het blijft wel zacht met 8 tot 10 graden. Er kunnen rukwinden voorkomen tot rond 50 km per uur boven land en tot 70 km per uur aan zee.Vanavond kan het eerst nog een periode fel regenen. Later wordt het droger. De wind gaat tijdelijk wat minder hard waaien bij minima van rond 7 graden.

Morgen

Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Er is een kleine kans op het voorkomen van een lokale bui, maar veel streken houden het ook gewoon de hele dag droog. De maxima lopen op naar 8 tot 10 graden en er staat ook weer de hele dag erg veel wind.

Zondag

Zondag regent het zo goed als de hele dag. Er kan veel regen vallen en het is opnieuw erg zacht met maxima rond 10 graden. De wind spant nog harder aan en kan tegen de avond zelfs stormachtig worden.

Volgende week

Na het weekend wordt het rustiger. Drukstijgingen zorgen dan voor het op afstand houden van storingen. Er komt meer ruimte voor de zon en de nachten worden weer koeler.

Kust

Vandaag is het zwaar bewolkt tot betrokken met perioden van regen. We halen ook dan 8 tot 9 graden. De zuidwestelijke wind blijft flink doorwaaien met uitschieters tot rond de 70 km per uur. Vanavond regent en waait het eerst nog enige tijd hard. Later wordt het droog en kalmer. Minima rond 7 graden. Morgen is het meestal droog op een enkele bui niet te na gesproken. We halen dan een 10 graden, maar er staat de hele dag erg veel wind uit het zuidwesten.