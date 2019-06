Plaatselijk buien met windstoten en veel neerslag

Het is maandag eerst wisselend bewolkt met kans op enkele buitjes, vooral dan in het westen. In de namiddag verschijnen er overal alsmaar meer stapelwolken en ontstaan er buien met plaatselijk onweer.

Sommige buien kunnen intens zijn met windstoten en veel neerslag in korte tijd. De maxima liggen tussen 17 graden aan zee en 24 graden in het binnenland. De zwakke veranderlijke wind wordt in de namiddag soms matig en draait naar het zuidwesten. Aan de kust is de matige wind eerst noordoostelijk en later zuidwestelijk, zegt het KMI. Maandagavond zijn er nog buien met onweer mogelijk, maar stilaan verlaten ze ons land via het noorden. Volgende nacht wordt het meestal droog en rustig met opklaringen. Er is kans op nevel of enkele plaatselijke mistbanken. De minima schommelen van 7 tot 11 graden. De wind waait meestal zwak, aan zee tijdelijk matig, uit het zuidwesten tot het westen.