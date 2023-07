Vandaag is het droger, maar toch blijven enkele buien mogelijk, zeker vanochtend. Vanmiddag is het droger met meer zon. De zuidwestelijke wind speelt nog meer op en wordt aan zee krachtig, boven land vrij krachtig. De 21 graden blijft de hoogst haalbare temperatuur.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met perioden van regen en felle wind. Die kan aan zee tot 6-7 Bft aantrekken, boven land naar 4-5. Het is met 14 graden wel erg zacht.

Morgen volgt weer een echte herfstdag. Het is regenachtig, winderig en koel. Tijdens de regen halen we amper 16 tot 18 graden. Later op de dag kan het met een opklaring nog net 19 graden worden. Er is opnieuw erg veel wind die weer tot 5 à 7 Bft aantrekt aan de kust, boven land een 4-5. Later op de dag neemt de wind af.

Dinsdag kan het iets beter zijn, maar er blijven buien vallen en die kunnen fel zijn, zelfs met onweer. We halen een 20 tot 21 graden en de zuidwestelijke wind neemt wat in kracht af.

Tegen woensdag arriveert een volgende lagedrukgebied, opnieuw met perioden van regen en veel wind. Het blijft koel met maxima rond 18-19 graden. Ook de tweede weekhelft blijft koel, winderig en bij tijden nat.

Nog meer wind aan zee

Vandaag krijgen we nog meer wind uit het zuidwesten. Die kan tegen het eind van de middag pieken tot 60 à 70 km per uur. Verder is er vooral in de ochtend kans op een bui en wordt het opnieuw een graad of 20. In de middag zijn er wel meer en langere zonnige perioden.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met perioden van intense regen en veel wind. Die blijft vrij krachtig tot krachtig waaien uit het zuidwesten. Morgen is het eerst echt herfstig met perioden van intense regen, erg veel wind en lage temperaturen. Later op de dag wordt het droger, wat rustiger en kunnen we toch nog net 19 graden halen.