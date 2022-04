Paasvakantie start wisselvallig

Vandaag is het droog met een mix van steeds breder wordende opklaringen en enkele wolkenvelden. Het wordt een 8-tal graden, en de noordoostelijke wind neemt flink in kracht af.

Vanavond koelt het snel af met tegen de ochtend minima tot -3 graden. Aan de grond is het zelfs nog wat kouder. Morgen is het opnieuw wisselend bewolkt bij een graad of 8. De wind waait zwak uit het noorden tot noordwesten.

Maandag komt er zachtere lucht binnen. Het wordt dan zwaar bewolkt tot betrokken met in de loop van de dag regen. De wind draait naar het westen en voert zachtere lucht aan met maxima tot 10 graden.

De rest van de week wordt erg wisselvallig met dikwijls perioden van regen en verder oplopende temperaturen.