Paasmaandag brengt zon tot 20 graden

Sluierwolken kunnen wel opduiken in de namiddag en in de avond wordt het bewolkt. De wind is zwak en komt in de voormiddag uit zuidoostelijke tot oostelijke richting en nadien uit wisselende richtingen. Er waait aan de kust in de namiddag een lichte zeebries uit het noorden tot noordwesten die zorgt dat het daar dan met 15 graden wat frisser is.

De nacht van maandag op woensdag liggen de minima tussen de 6 en de 9 graden en blijven de wolkenvelden hangen. Dinsdag treedt er meer bewolking op, maar blijft de temperatuur stabiel. Alleen aan de zee koelt het af.