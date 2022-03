Overwegend droog, morgen sneeuw?

Het is een rustige dag en er valt mogelijk een drupje regen. Maar veel wordt het niet. Af en toe probeert een waterzonnetje door de wolken te raken. Het is 10 tot 13 graden bij een koude noordoostenwind.

Vanavond en vannacht betrokken bij minima rond 3 of 4 graden.

Morgen wordt een ommeslag: er komt koude lucht aan. Sommige weermodellen geven sneeuw, maar er valt in elk geval regen, die mogelijk overgaat in sneeuw of smeltende sneeuw. "Er zijn modellen die gewag maken van een laag sneeuw van meerdere centimeters," zegt weerman Geert Naessens. "Ik vermoed dat het niet zo'n vaart zal lopen, maar meerdere modellen geven het wel aan." Maxima rond vijf graden morgen, al kan het in de namiddag bij een droge periode iets warmer worden. Tegen de avond komt een nieuwe neerslagzone, ook daar kan winterse neerslag bij zijn.

Vrijdag wordt ook nog een koude dag, gevolgd door een koude nacht. Minima dan tegen het vriespunt.

Ook het komend weekend wordt bijzonder koud, en minima onder het vriespunt. "Ook daar geven weermodellen nog sneeuw, maar ook hier blijft het afwachten of het echt zover komt."