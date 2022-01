Overwegend droog met opklaringen

Vandaag is een overwegend droge dag met wolken en opklaringen. We halen nog een 6 à 7 graden.

Een bui is vooral in de noordelijke helft van de provincie nog mogelijk en dan vooral later op de dag.

Vanavond koelt het snel af en in de nacht gaat het een graadje vriezen. Er is kans op lokale gladheid.

Morgen begint koud met minima rond 1 à 2 graden onder nul landinwaarts. Overdag halen we tot 6 graden. De bewolking neemt dan weer toe in aanloop naar wisselvalliger weer tegen vrijdag en het weekeind.

Zowel vrijdag als in het weekeind gaat het weer elke dag regenen bij maxima die tegen het weekeind zelfs weer naar dubbele cijfers oplopen.