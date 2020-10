Vandaag is het wisselend bewolkt met vaak brede opklaringen en een minieme kans op een enkele bui.

De maxima schommelen rond 16 à 17 graden bij een afnemende zuidwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het rustig en wisselend bewolkt. Minima rond 10 graden en een afnemende wind. Er kan zich tegen de ochtend wat nevel of mist vormen.

Morgen is het in de ochtend wisselend, maar toenemend bewolkt. Maxima rond 15 graden. In de late namiddag volgt een regenzone met een aantrekkende zuidwestelijke wind.