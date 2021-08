We noteren telkens temperaturen rond of vooraan de 20 graden. Aan zee blijft het grotendeels droog met zeker in de namiddag brede opklaringen, maar vanochtend is er aan de Westkust wel tijdelijk kans op een bui.

Morgen is de buienkans weer veel groter. Zelfs een onweerachtige bui is weer mogelijk, met maxima rond 21 graden. De wind draait opnieuw naar het zuidwesten.

Tegen donderdag schuift een nieuwe zone met regen en buien onze kant op en neemt de wisselvalligheid weer toe.