Overwegend droog bij 12 graden

Vandaag is een koele dag met maar 12 graden als maxima. Het blijft overdag droog, vanavond is een enkele bui mogelijk, bij een naar het zuiden tot zuidoosten draaiende wind.

Vanavond en vannacht is het droog en licht tot wisselend bewolkt. De minima dalen naar een 3-4 graden.

Morgen zal het wat warmer worden. De zwakke zuidelijke wind voert dan drogere en zachtere lucht aan waardoor we weer 15 graden halen.

Zaterdag gaan we weer naar echte lentetemperaturen en maxima van 15 tot 17 graden. Er is dan vrij veel zon en we houden het meestal droog. Later op de dag is een bui niet uitgesloten, bij een matige oostelijke wind.

Op zondag wordt die wind meer noordoost tot noord en koelt het enkele graden af. Er zijn perioden met vrij veel wolken en er is opnieuw kans dat er later op de dag een bui valt.