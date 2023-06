Vandaag kan starten met wat wolkenvelden, maar die verdwijnen snel en daarna is het opnieuw volop zon. We halen tot 26 graden aan de kust en 30 graden landinwaarts. Aan zee waait de noordoostenwind iets harder.

Vanavond en vannacht valt de wind weer weg. We krijgen dan ook een mooie zomeravond, gevolgd door een heel zachte nacht met minima tussen 16 en 20 graden.

Ook morgen en de dagen daarna blijft het zomeren. We halen nog altijd 30 graden landinwaarts. Aan zee is het telkens enkele graden koeler. In de tweede helft van de week gaan er een paar graadjes af. Neerslag is voorlopig niet aan de orde.

Ook het weekend belooft mooi zomerweer te brengen.