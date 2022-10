Vandaag wordt het opnieuw zachter. Ook in de tweede helft van de week noteren we weer zonder moeite 20 graden. Het blijft meest droog met wolken, zon en slechts kans op een enkele bui.

Vandaag is het daarbij wel eerst zwaar bewolkt, later komen er weer meer opklaringen. Het is droog en de maxima zitten rond een 19-tal graden. De naar zuid draaiende wind waait daarbij meest zwak tot matig.

Vanavond en vannacht is het dan licht bewolkt, maar toch dalen de minima niet veel. We blijven gemakkelijk rond 12-13 graden zitten.

Morgen en overmorgen worden ook twee heel zachte dagen met maxima die zelfs gemakkelijk de 20 graden halen en overschrijden. Daarbij is het vrij zonnig tot zonnig met af en toe wat passerende wolkenvelden.

Ook het komende weekend tekent zich nu al erg zacht af met maxima rond 20 graden en meer en veel zon met slechts af en toe eens wat meer bewolking.