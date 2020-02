Opnieuw weekend met regen en wind

Zaterdagochtend is het in de noordwestelijke landshelft al meestal zwaarbewolkt, terwijl er over het zuidoostelijke deel aanvankelijk nog opklaringen zijn. Later overdag krijgen we overal veel wolken met af en toe wat lichte neerslag. Met maxima van 11 of 12 graden wordt het zeer zacht. De strakke zuidwestenwind waait in het binnenland vrij krachtig met rukwinden van 50 tot 70 km/uur en aan zee krachtig met rukwinden tot 70 à 75 km/uur.

Zaterdagavond is het zwaarbewolkt met lokaal lichte regen of motregen. In de loop van de nacht gaat het harder regenen. De minima liggen tussen 5 en 9 graden. Het blijft winderig met een matige tot vrij krachtige en aan zee een krachtige westzuidwestenwind met rukwinden van 50 tot 70 km/u.

Zondag voorspelt het KMI veel wolken met behoorlijk wat regen of tijdelijk motregen. De maxima liggen rond 13 graden. Er waait een vrij krachtige of krachtige westen- tot zuidwestenwind met rukwinden tot 70 of 80 km/uur, of lokaal wat meer. Aan zee waait de wind soms zeer krachtig. Op het einde van de dag neemt de wind duidelijk in kracht af.