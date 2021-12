Opnieuw veel regen, zo'n 8 graden

Vandaag is nog droog gestart, maar dat duurt niet lang, al snel volgen er perioden met regen. De maxima halen 8 graden, bij een toenemende zuidwestelijke wind.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met perioden van regen en of buien. De minima dalen tot zo’n 5 graden.

Ook in het weekend is het een komen en gaan van regen en buien. Morgen halen we maxima rond 7-8 graden. Zondag wordt het door de noordenwind iets koeler, zo’n 5-6 graden.

Maandag doen we daar nog een graadje van af en moeten we rekening houden met lichte nachtvorst.

