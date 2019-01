Opnieuw regen en veel wind

In de ochtend is het net als gisteren nog redelijk droog, maar in de namiddag komt er opnieuw wat lichte regen aan te pas.

Het blijft zacht met maxima rond 10 graden en veel wind. Die waait vrij krachtig tot zelfs hard met uitschieters tot 50 km per uur boven land en tot 70 km per uur aan zee.



Vanavond kan het tijdelijk nog wat harder waaien. Later in de nacht zwakt de wind geleidelijk af. Er valt eerst nog wat regen of een bui, maar uiteindelijk wordt het droog bij minima rond 7 graden in de ochtend.

Volgende week wisselvallig

Morgen vallen er verspreid over de dag nog een aantal buitjes, vooral in de ochtend. In de namiddag worden de opklaringen breder. We halen een 8 tot 9 graden bij een afzwakkende noordwestelijke wind.

Dinsdag is de betere dag van de week met eerst brede opklaringen. Later neemt de bewolking opnieuw toe. Het wordt dan alweer een 8 à 9 graden. De naar west tot zuidwest gedraaide wind neemt daarbij af.