Opnieuw heel zonnig

Vandaag is de wisselvalligheid er alweer uit en wordt het vrij zonnig met opnieuw hogere maxima die zomerse waarden van 25 graden en meer neerzetten. Het is daarbij rustig met een zwakke zuidelijke wind en af en toe kunnen er eens een paar wolken passeren.

Vanavond en vannacht is het ook droog en rustig. De minima dalen tegen de ochtend naar een 15-16 graden. Er kan daarbij wat nevel opduiken.

Morgen wordt een heel warme dag met maxima die weer richting 30 graden kunnen gaan, maar het is erg vochtig en drukkend warm. Later op de dag is er weer kans op enkele stevige regen- en onweersbuien. Eventueel valt een enkele bui al in de ochtend, daarna lost die weer op en dan is het wachten tot er in de namiddag lokale, maar heel zware buien kunnen opduiken met veel regen en wind.

Dinsdag en woensdag is het nog steeds zomers warm, maar licht wisselvallig met wolken, zonnige perioden en ook kans op een lokale regen- of onweersbui. Die buien duiken telkens vooral in de namiddag op en kunnen fel zijn.

Vanaf donderdag is het duidelijk minder warm en meer wisselvallig.

KUST:

Vandaag krijgen we weer een zomerse dag met maxima rond 25 graden en meer. De buienkans is weer verdwenen. Vanmiddag kan een zeebriesje tijdelijk voor wat aftopping van de temperaturen zorgen.

Vanavond en vannacht is het rustig met minima rond 15-16 graden en vorming van wat nevel. Morgen is het zeer warm met maxima tot 28 graden. Er is gaandeweg de dag een groeiende kans op felle regen- en onweersbuien. Een enkele bui is eventueel al in de ochtend mogelijk.