Het weer is vandaag omgeslagen met regen en wat meer wind. Genieten van het mooie weer moest dus vooral gisteren gebeuren, maar in Wingene kregen ze daar een stofhoos bij.

Dit fenomeen is in deze omvang niet ongewoon in onze regio, maar er zijn zelden beelden van. De stofhoos ging gisteren kort na de middag over de velden in Wingene. Kijkers stuurden ons deze beelden door via onze Facebookpagina.

