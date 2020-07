Opklaringen op komst

De dag start grijs met wat lichte regen of motregen. Geleidelijk aan komen er opklaringen en trekt de regen weg, al blijft een enkele bui niet uitgesloten. Het is ook niet zo warm met maxima van amper 18 graden.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder en het koelt fors af. De minima dalen tegen de ochtend naar 8 graden. Vanaf het weekend zijn er meer en bredere opklaringen.

Zaterdag is er misschien lokaal toch nog een enkele bui mogelijk, bij maxima rond 19 graden. Zondag wint de zon meer terrein en halen we 21 graden.

Maandag kan het tot 22 graden worden. Overdag neemt de sluierbewolking wel geleidelijk aan toe. Vanaf dinsdag zitten we weer in koeler weer met geregeld wat regen of een bui.

Bekijk ook

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.