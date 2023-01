Opklaringen maken later op de dag plaats voor bewolking

Vanochtend vallen er vooral op zee enkele verspreide buien. Boven land is het droger met zelfs brede opklaringen. Geleidelijk aan nemen wind en bewolking toe wat dan in de namiddag zorgt voor regen. Die kunnen dan ook intenser zijn. Het wordt daarbij zo’n 11 graden bij redelijk wat wind.

Vanavond trekt dan een buienlijn door de regio met enkele intense buien. Daar zou zelfs hagel en onweer kunnen bij zitten. Ook later in de nacht zijn buien mogelijk bij minima van zo’n 6 tot 7 graden. De komende week komt hierin amper verandering. Op de Atlantische Oceaan staat een stevige westelijke circulatie en die stuurt het ene na het andere lagedrukgebied met fronten onze kant op.

Morgen draait het daarbij vooral om buien die geregeld over de provincie trekken. Het is daarbij tijdelijk ook wat minder zacht met maxima rond een 8-tal graden. Er staat daarbij een stevige west tot zuidwestelijke wind. Na een wat koelere nacht, neemt dinsdag de bewolking snel weer toe, gevolgd door regen in de loop van de dag. Die brengt weer zachtere lucht mee met maxima die weer oplopen naar een 12-tal graden.