Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af

Vandaag is een licht wisselvallige dag. Opklaringen en wolkenpartijen maken de dienst uit met kans op een lokale bui. De maxima blijven op 22 graden steken aan zee, en 24 graden landinwaarts, bij een afnemende naar het westen draaiende wind.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder en dalen de minima naar 14 graden.

Morgen is een enkele bui nog mogelijk, maar dat is dan de uitzondering op de regel. De zon keert weer meer op het voorplan, bij gelijkaardige maxima als vandaag. De wind is dan matig en komt uit een noordelijke richting.

Zaterdag kan het weer zomers warm worden. Een naar het zuiden gedraaide wind voert warmere lucht aan bij maxima rond 25 graden.

Zondag kan het nog warmer worden met maxima van 27 tot 28 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking wel toe en uiteindelijk kunnen er tegen de avond enkele buien opduiken.