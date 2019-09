Opklaringen doorheen de dag

Vandaag zit er in de ochtend eerst een drup regen of een lichte bui. In de ochtend zijn er wel aanvankelijk nog redelijk wat wolken. Later komen er meer opklaringen. Het kan dan vooraan de 20 graden worden. De wind wordt dan wel noordelijk.

Tegen vanavond is het helder geworden en ook de nacht verloopt helder tot hoogstens licht bewolkt. De minima dalen tot rond een graad of 7-8 tegen de ochtend. In het weekend genieten we van fraai nazomerweer met veel zon en temperaturen van vooraan de 20 graden op zaterdag, neigend naar 25 graden op zondag. Het is op beide dagen rustig.

Morgen zit de wind daarbij in een oostelijke tot zuidoostelijke hoek en er zijn amper wolken. Die wind waait ook maar zwakjes tot hoogstens matig. Op zondag is die eerder veranderlijk om later naar het westen te draaien. Toch kan het met veel zon op zondag nog een graadje warmer worden dan morgen. Er verschijnen vooral later op de dag ook wel een paar wolken.

