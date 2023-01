Opklaringen breiden uit, tot wel 10 graden

Het kan wel nog flink waaien. Aan zee zelfs tijdelijk krachtig met uitschieters van 50 tot 60 km per uur, boven land matig tot vrij krachtig. Later vanmiddag neemt de wind dan weer af. We noteren daarbij maxima tussen 8 en 10 graden.

Vanavond is het eerst licht bewolkt en koelt het snel af naar 2-3 graden landinwaarts. Mogelijk zelfs met wat lichte lokale grondvorst. Later in de nacht neemt de bewolking toe en lopen de temperaturen weer op naar 4 tot 6 graden tegen de ochtend.

Morgen is het dan weer vooral bewolkt. Er kan zelfs wat lichte regen of motregen vallen. Het is wel iets zachter: het kwik klimt naar 9 graden in de provincie en zelfs tien graden aan zee. De wind blijft vrij krachtig waaien.

Woensdag betrokken met kans op lichte regen en 9 graden. Tegen het eind van de week en volgend weekeind lijkt een hogedrukgebied geleidelijk aan dichterbij te komen waardoor vooral de wind wat minder hard zou gaan waaien. Het blijft overdag vrij zacht, maar de nachten kunnen dan wel wat koeler worden.