Opgepast voor gladde wegen

Vandaag wordt droog, maar het is kouder met lichte nachtvorst en overdag nog zo’n 3 à 4 graden. Daarbij krijgen we een mix van wolken en opklaringen bij een zwakke zuidwestelijke wind.

Het is vooral 's ochtends vroeg opletten geblazen voor gladheid. Door de lichte vriestemperaturen en de kletsnatte wegen. Die gladheid verdwijnt rond halfweg de ochtend.

Vanavond en vannacht is het licht tot wisselend bewolkt met opnieuw temperaturen van rond of net onder het vriespunt met weer kans op lokale gladheid. De wegen zijn dan intussen grotendeels droog, dus uitgebreide gladheid zal het niet meer zijn, maar plaatselijk blijft het wel uitkijken.

Morgen is het ook wisselend bewolkt met opklaringen en wolkenvelden. Maxima rond 5 graden en gaandeweg de dag, vooral in de latere middag, zou er een (winterse) bui kunnen opduiken. Ook in de nacht naar donderdag is er kans op zo’n winterse bui.

Rest van de week

Donderdag neemt de bewolking weer toe. Het blijft koel met telkens lichte nachtvorst en overdag niet meer dan 6 graden. Donderdag valt er misschien een bui. Vrijdag en in het weekend lopen de temperaturen langzaam weer wat op met meer bewolking.