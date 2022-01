We starten het jaar met een aantal opklaringen.

Net zoals de laatste dag van 2021 neemt vandaag later geleidelijk de bewolking opnieuw toe en wordt het weer bewolkt tot betrokken.

Met een maxima rond 14 graden opnieuw bijzonder zacht met een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Het is overwegende droog, maar later op de middag is een drupje regen niet uitgesloten.