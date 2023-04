Ook vandaag wisselend bewolkte dag

Deze morgen is het betrokken tot zwaar bewolkt met kans op wat regen of een bui.

Vanmiddag is het droger en kan de zon al eens verschijnen. Dat is nog steeds met gematigde temperaturen die opnieuw niet veel hoger geraken dan 12 à 13 graden. Daarbij staat een matige noordoostelijke wind. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar is het wisselend bewolkt met minima die zakken tot 4 à 5 graden.

Ook morgen is het wisselend bewolkt met nog een kleine kans op een bui. De droge perioden overheersen dan met maxima van 13 tot 14 graden en wat meer zonnige momenten.

Vanaf maandag wordt het opnieuw wisselvallig met volgende week wel weer elke dag de doortocht van een regen- of buienlijn. De maxima geraken dan opnieuw niet veel verder dan een 13-tal graden.

Een eerste regenzone trekt daarbij maandag al in lengte en breedte over onze regio met perioden van soms intense regen. Dinsdag lijkt het iets beter te worden, maar een bui blijft ook dan mogelijk.