Maandag blijft het droog en volop zon. Het wordt aangenaam zacht met maxima van 14 graden aan zee en 16 of lokaal 17 graden in het binnenland. Dinsdag begint de dag mogelijk met mist. Daarna wordt het zonnig met maxima tot 16 à 17 graden. Aan zee is in de namiddag opnieuw een noordoostelijke zeebries mogelijk met terugvallende temperaturen.