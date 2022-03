Ook vandaag blijft het zacht

De bewolking neemt gaandeweg de dag verder toe en tegen de avond is zelfs wat lichte regen mogelijk. Maxima vandaag weer rond 15-16 graden bij een matige zuidelijke wind die wat aantrekt. Vanavond trekt er een zwakke storing door en kan er tijdelijk wat lichte regen vallen. In de nacht is het dan weer droog met minima rond een 8-tal graden. Morgen gaan de wolken overheersen omdat er dan een zwakke storing doortrekt met duidelijk meer wolken. Het blijft wel zacht met maxima rond 14 graden, maar mogelijk valt er heel tijdelijk en lokaal eens een enkel buitje.

Zondag lijkt erg op zaterdag qua weerbeeld. Veel wolken en slechts enkele opklaringen en maxima rond een 14-15 graden bij een matige zuid tot zuidwestelijke wind.