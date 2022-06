Onweersbuien maken in loop van namiddag plaats voor opklaringen

Vandaag zitten we met een lagedrukgebied in de buurt dat ons wisselvalliger weer brengt. Er zijn veel wolken en er is de hele dag door kans op een regen- of onweersbui of perioden met regen. Lokaal kan die overvloedig zijn! We halen maximum twintig graden.

Vanavond en vannacht verdwijnen de buien, maar dat zal pas na middernacht zijn. Het koelt tegen de ochtend af tot 12 graden.

Ook op maandag ligt dat lagedrukgebied nog op de Noordzee en zal ons weer opnieuw negatief beïnvloeden met kans op regen- en onweersbuien. Veel meer dan een 18-19 graden zal het dan niet meer worden.

Dinsdag kan het kwik weer wat hoger geraken en trekken de buien in eerste instantie weg, maar later is er weer kans op buien. Het blijft echter wisselend bewolkt met maxima dan rond of vooraan de 20 graden en een matige zuidwestelijke wind.

De rest van de week brengt ons wisselvallig weer met regelmatig regen of buien en erg gematigde temperaturen. Tegen het eind van de week kan het tijdelijk iets beter zijn.

KUST:

Vandaag is het zwaar bewolkt tot betrokken met perioden van regen. Een onweerachtige bui is ook mogelijk. Het is met 18-19 graden weer minder warm. In de namiddag verschijnen er brede opklaringen die vanaf de zee binnenlopen.

Vanavond is er dan opnieuw kans op buien die dan in de nacht verdwijnen. Minima rond 12 graden. Morgen is het opnieuw wisselvallig met perioden van regen en/of buien. Met 18 graden en een matige westelijke wind moeten we tevreden zijn.