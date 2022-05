Onweer: dit komt er vandaag op ons af

Intense buien met onweer of regenvlagen trekken vrijdag van west naar oost over België. Tijdens die onweersbuien is er kans op veel neerslag, forse windstoten en hagelbuien. Code geel is van kracht.

"Vooral tijdens de eerste helft van de middag is erg intense regenval mogelijk, lokaal eventueel met hinder of wat problemen. Het is vooral uitkijken op de weg en aanpassen van rijgedrag in de regen", weet onze weerman Geert Naessens.

Vanavond en vannacht is het droog met brede opklaringen en minima rond 8-9 graden tegen de ochtend. Het kan wat nevelig worden.

In het weekend is het licht wisselvallig met wolken en opklaringen, maar het is droog. Het is daarbij minder warm met maxima rond of vooraan de 20 graden.

Morgen is het daarbij licht bewolkt tot zonnig met een matige westelijke wind. Op zondag zijn er later wat meer wolken mogelijk en kan de dag eindigen met een lokale bui.

Begin volgende week is het wisselvalliger met kans op buien en perioden van regen. De maxima blijven rond een graad of 20 zitten.