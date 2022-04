Onstuimig weer met regen en wind, 1722 geactiveerd

Een actief front trekt over onze provincie met flink wat regen van west naar oost. Dat gaat gepaard met felle regenbuien en forse rukwinden met stoten tot 90 per uur.

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) waarschuwt intussen voor slecht weer. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722. Voor storm-en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Na de middag wordt het iets rustiger, maar daarna trekt de wind weer aan. In de late namiddag kan er nog een bui vallen, maar de droge periodes overheersen.

Vanavond en vannacht overwegend droog met minima rond zes graden.

Morgen blijft het eerst nog droog, maar later op de dag is toch weer regen mogelijk. Het is dan ook een stuk frisser, niet meer dan zeven graden.

Verbetering op komst

Zaterdag nog kans op wat verspreide buien maar het wordt al zachter: 12 graden.

Zondag is het al 16 graden maar overheersen de wolken nog, na het weekend begint een mooie periode met maxima die richting 20 graden kunnen lopen.