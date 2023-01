Ochtend met brede opklaringen

Het blijft wel koel met telkens lichte nachtvorst en overdag maar een 5-6 graden. De westelijke wind neemt weer af. In de late middag volgen winterse buien, zelfs met sneeuw.

Vanavond volgen nog een aantal winterse buien, zelfs met sneeuw en die kan blijven liggen. In de nacht vriest het dan opnieuw licht landinwaarts met minima rond -2 graden, waar sneeuw zou liggen, kan dat lager zijn.

Morgen en in het weekend lopen de temperaturen langzaam weer wat op met meer bewolking. Vooral op vrijdag is er gaandeweg de dag kans op enkele winterse buien. Dat kunnen ook weer sneeuwbuien, zijn. Zeker later in de middag.

Zaterdag en zondag worden droge dagen met telkens lichte nachtvorst en overdag maxima van een 3-4 graden.

Begin volgende week lopen de temperaturen langzaam weer wat op, maar het licht winterse weerbeeld blijft bestaan met telkens lichte nachtvorst.