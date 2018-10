Nazomerse zondag met veel zon

Vanavond neemt de bewolking toe en tegen de ochtend is er kans op wat lichte regen of een bui. De noordelijke wind trekt wat aan en het kwik zakt tot 8 graden.

We starten de nieuwe werkweek grijs en met gemiezer. Na de middag klaart het op en komt een stevig noordenwind opzetten. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Er komt daarbij meer wind te staan die matig tot vrij krachtig waait uit het noorden. Ook dinsdag krijgen we hetzelfde weerbeeld: overwegend bewolkt met van tijd wat regen. Woensdag en later in de week krijgen we koelere lucht aangevoerd en wordt het frisser.